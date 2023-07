Il sindaco di Catania: «Entro il 7 agosto riaprirà il Terminal A dell'aeroporto»

«Entro il 7 agosto riapre il Terminal A». Lo annuncia il sindaco di Catania Enrico Trantino intervenuto a Rainews24 che parla dei danni sul piano turistico subiti dalla città. «Pensate che Catania è stata la città più ambita per i ponti del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno e Taormina è una meta che attrae sempre un grande flusso. Rispetto a queste cancellazioni di questi giorni, la mia preoccupazione arriva dall’indotto. Se sento dire a un turista che in questi giorni ha impiegato 2 ore per un viaggio aereo e 6 ore per raggiungere Catania con altri mezzi spero che non diffonda troppo questa condizione che ha vissuto».

Intanto, proseguono regolarmente i lavori di bonifica del Terminal A per la realizzazione del «piccolo terminal» allestito da parte del personale logistico dell’aeronautica militare e che, una volta completato, consentirà di operare 14 voli ogni ora da e per Catania. La struttura prende forma nell’area accanto al Terminal C dove, nel frattempo, sono stati allestiti tre desk aggiuntivi al fine di agevolare le operazioni di check in. Lo rende noto la Sac, la società di gestione dello scalo.

Oggi sono 130 i voli operati da e per Catania - 65 arrivi e 65 partenze - e 17.000 i passeggeri transitati dall’aeroporto di Fontanarossa Numero che, sommato ai 6 mila operati dall’aeroporto di Comiso, porta i passeggeri transitati ieri dalla rete aeroportuale della Sicilia orientale a 23 mila.

Per quanto riguarda, infine, le navette messe a disposizione da Sac per i passeggeri dirottati sugli altri scali, sono state 495 dal 18 luglio a oggi.