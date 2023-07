Ancora sangue sulle strade, a Ramacca muore un ventenne

Ancora un terribile incidente in Sicilia, con una giovane, giovanissima vittima. A perdere la vita, a Ramacca, un ragazzo di soli 20 anni, Ivan Oliveri. Il giovane è deceduto dopo uno schianto mentre era a bordo di una Ford Focus, mentre si trovava insieme ad altri amici.

Il mezzo a quattro ruote sarebbe finito fuori strada per poi concludere la propria corsa contro un albero. Probabilmente chi era alla guida dell'auto ha perso il controllo, per cause ancora da verificare. Per Oliveri non c'è stato nulla da fare. Meno gravi, invece, le conseguenze rimediate dagli altri occupanti del mezzo.