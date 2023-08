Catania, ospiti non segnalati e allacci elettrici abusivi: raffica di sanzioni ai B&B

I carabinieri di Catania hanno passato al setaccio i bed and breakfast. In tutta la provincia sono state controllate 180 strutture ricettive. Denunciati i titolari di tredici B&B per non avere trasmesso i dati degli ospiti. I carabinieri citano la violazione dell’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) Le pene previste per tali violazioni sono l’arresto fino a tre mesi o una ammenda fino a 206 euro. I tredici deferiti erano tutti titolari di bed and breakfast e affittacamere pubblicizzati sui principali siti on line di settore, Nove di questi si trovano nel quartiere di San Cristoforo, a Catania, uno alla periferia della città e un altro ad Acireale.

Ma oltre alla mancata segnalazione degli ospiti, i carabinieri hanno riscontrato altre mancanze. Un B&B di San Cristoforo mostrava una descrizione online per nulla aderente alla realtà in termini di comfort. Inoltre, era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, mediante un cavo collegato direttamente ad un palo della luce. Per il furto di energia elettrica il gestore è stato deferito in stato di libertà. Anche in una struttura ricettiva di Librino il titolare è stato anch’egli denunciato per furto di energia elettrica. L’immobile era del tutto sprovvisto del contatore ed era allacciato direttamente alla rete pubblica.

Una piscina riscaldate alimentata abusivamente è stata invece scoperta ad Adrano, in un’abitazione servita da allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Assieme al personale specializzato della società E-Distribuzione, è stato individuato, sempre ad Adrano, un collegamento diretto alla rete elettrica, mediante allaccio con fili volanti, degli impianti domestici di diverse case della periferia. In uno stabile addirittura l’allaccio abusivo alimentava dei congelatori e dei condizionatori d’aria posti nei locali garage, utilizzati per tenere stabile il livello di umidità e per rinfrescare d’estate derrate alimentari ed autovetture.