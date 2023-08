Catania, tenta di strangolare la madre per strada: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato a Catania un uomo che per strada, in viale Moncada, nel quartiere di Librino, avrebbe tentato di strangolare l’anziana madre dopo averle inveito contro urlandole di tornare a casa a preparargli il pranzo.

È stato bloccato mentre tentava di fuggire a bordo di un autobus. Gli agenti sono intervenuti in seguito all’allarme dato da alcuni passanti. L’uomo era stato in passato già arrestato per violenze dei confronti della madre, per le quali era stato anche destinatario di un ammonimento da parte del questore.