Gravina di Catania, auto in fiamme vicino al distributore di benzina: gli occupanti riescono a salvarsi

Brutta disavventura a Gravina di Catania, ieri sera, per gli occupanti di un veicolo che ha preso fuoco mentre si trovava in transito. Un'auto, una Golf, è andata in fiamme nei pressi del distributore di benzina Petrol Company.

Il conducente della vettura ha immediatamente capito che c'era qualcosa che non andava e nel momento in cui ha visto del fumo ha accostato l'auto e tutti gli occupanti sono scesi. Subito dopo l'auto è stata avvolta dalle alte fiamme. L'incendio, però, è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante molto frequentato e questo ha allarmato parecchio chi transitava dalla strada.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme che, nel frattempo, avevano bruciato tutta l'auto, proprio sotto gli occhi del proprietario. Poi, la strada è stata messa in sicurezza.

Rimangono ancora ignote le cause del rogo che ha procurato l'allarme vista la vicinanza al distributore di carburante. Gli occupanti della vettura sono usciti illesi dall'automobile.