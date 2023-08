Incidente a Linguaglossa: scontro fra tre moto, un uomo in prognosi riservata

Tre moto di grossa cilindrata si sono scontrate oggi pomeriggio a Linguaglossa, comune catanese ai piedi dell'Etna. L'incidente è avvenuto in via Mareneve, in un tratto in salita. Tutti e tre i motociclisti sono rimasti feriti ma uno di loro versa in gravi condizioni. E' stato trasportato con urgenza dal 118 al trauma center del Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due motociclisti coinvolti nell'incidente.

Sul posto per i rilievi l'infortunistica della polizia municipale che stabilirà la dinamica del sinistro. Le moto sono state sequestrate per effettuare i rilievi.

(foto Antonio Mobilia)