Fiumefreddo, scoperti mentre appiccano incendi: arrestato pensionato, denunciato 53enne

I carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato un pensionato di 70 anni di Mascali e hanno denunciato un uomo di 53 anni di Linguaglossa. Sono entrambi accusati di incendi.

Il pensionato di Mascali arrestato

I carabinieri, avvisati da alcune telefonate da parte di dipendenti di un vivaio di contrada Feotto, a Fiumefreddo, sono andati sul posto e hanno notato un uomo che si aggirava nella zona a bordo di una Ford Focus. La pattuglia lo ha fermato, trovandogli nei pantaloni un accendino. Secondo i militari il settantenne avrebbe appiccato più incendi che hanno raggiunto diversi fondi limitrofi, tra i quali un terreno agricolo coltivato ad avocado, utilizzando l’accendino per dar fuoco alle erbacce secche, date alle fiamme senza neanche scendere dal mezzo ma semplicemente sporgendosi dall’abitacolo dopo avere aperto la portiera.

L’arrivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme, arrivate a pochi metri da un complesso residenziale, dove i residenti, a protezione delle loro abitazioni, avevano provato ad arginare il rogo con mezzi di fortuna.

Il 53enne di Linguaglossa denunciato

I carabinieri hanno poi denunciato un uomo di 53 anni immortalato dalle telecamere della videosorveglianza comunale in via Regina del Cielo, sempre a Fiumefreddo, mentre stava appiccando il fuoco ad alcune palme e ad un’aiuola, in una zona adibita a verde pubblico. Le fiamme sono state domate dai residenti e poi dai vigili del fuoco. Addosso all'incendiatio sono stati trovati 9 accendini e un piccolo contenitore di benzina.