L'aeroporto di Catania torna lentamente alla normalità

Torna lentamente alla normalità l’aeroporto di Catania dopo la riapertura di stamani seguita alle 24 ore di chiusura per l’eruzione dell’Etna. Alcuni voli sono stati cancellati, altri partono in ritardo ma la gran parte degli aerei previsti decollano per le loro destinazioni. Anche alcuni aerei in arrivo hanno subito ritardi, altri voli sono stati cancellati alla partenza e altri dirottati su Palermo ma la maggior parte rispetta gli orari stabiliti.