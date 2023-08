Auto contromano a Roma, tragedia sfiorata per il catanese Andrea Lo Cicero

Auto contromano e un maxi incidente a Roma. Tra i coinvolti anche l'ex rugbista catanese Andrea Lo Cicero che ha documentato quanto successo anche sui suoi profili social, pubblicando delle fotografie.

Lo scontro è avvento intorno alle 11 del mattino: quattro auto si sono scontrate a causa di un veicolo che percorreva la Cassia bis controsenso. Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone, una è in gravi condizioni in ospedale, dopo il trasferimento in elisoccorso. Al momento dell'incidente Lo Cicero stava percorrendo la Cassia in moto: "Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contro mano sulla Cassia veientana. Follia totale", ha scritto il "Barone" su Facebook. Secondo il suo racconto è "riuscito a evitare la vettura ma dopo di me c'erano 6 macchine".

La strada è stata chiusa in direzione Roma, all'altezza di Cesano. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, il personale medico e quello dell'Anas