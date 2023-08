Ventenne scomparso a Catania, la sorella: "Aiutateci a trovare Joseph"

"E' uscito da casa domenica 20 agosto e non è più tornato. E' mio fratello! Se lo vedete contattate qualsiasi caserma di Catania o me su Facebook, condividete per favore". E' l'appello disperato di Jasmine, sorella di Joseph Magrì, ventenne di cui si sono perse le tracce nella città etnea ormai da due giorni. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, pantaloncini bianchi e delle ciabatte blu. In poche ore il messaggio è già stato condiviso decine di volte sui social: " Per favore, aiutateci. Chiunque dovesse notare Joseph contatti le forze dell'ordine o la sorella sui social. Siamo molto preoccupati".