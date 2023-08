Catania, al lavoro in un lido della Playa senza avere fatto le visite mediche: denunciato il titolare

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno effettuato controlli presso un noto lido della Playa, accertando che i lavoratori dipendenti non erano stati sottoposti alla prevista visita medica e, per tale motivo, il titolare è stato denunciato e gli è stata comminata un’ammenda di circa 1.300 euro.

Nel controllare le aree di parcheggio a disposizione della struttura, i militari si sono anche accorti che il titolare del lido non aveva mai presentato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), ovvero la dichiarazione amministrativa che obbligatoriamente bisogna presentare al Comune per poter intraprendere - ma anche modificare o cessare - qualsivoglia attività. Dunque, l’autorimessa a cielo aperto creata dal titolare, che peraltro mancava di passo carrabile, era abusiva, e per questo al proprietario è stata elevata un’altra sanzione di 1.200 euro.

Inoltre, sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale per colpire quelle condotte di guida che possono mettere a repentaglio l’incolumità personale e la sicurezza pubblica. Su 28 persone controllate e 13 veicoli fermati, sono state accertate quattro violazioni al codice della strada: mancata esibizione della carta di circolazione e mancato uso del casco protettivo.