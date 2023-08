Incidente sul lavoro a Viagrande, operaio di 25 anni morto in un maneggio

È rimasto ucciso durante un turno di lavoro Alin Telianu, il giovane operaio romeno di 25 anni, morto a Viagrande. Alin è morto il 22 agosto ma la notizia si è diffusa soltanto nelle ultime ore dopo il sequestro, da parte dei carabinieri, delle immagini di videosorveglianza del maneggio in cui si è consumata la tragedia.

Telianu pare sia rimasto schiacciato da una motopala mentre lavorava nella struttura che si trova al confine con la frazione di Lavinaio. L'incidente è avvenuto all'inizio del turno di lavoro, la ricostruzione di come siano andate le cose è avvenuta grazie ai video delle telecamere del maneggio in cui si vede la vittima attraversare il cancello di ingresso, a bordo della motopala circa 15 minuti prima delle sette del mattino, poi più nulla fino alle 7.30 quando le telecamere registrano le immagini di altri operai che escono con il volto disperato. Poi l'arrivo dei soccorsi e dei carabinieri.

Alin Telianu lavorava in Sicilia da sette anni, i soldi guadagnati li inviava in parte alla famiglia che vive ancora in Romania.