Catania, aggredisce e ruba lo smartphone a una donna: inseguito e arrestato dai carabinieri del Nas

Un 34enne che aveva aggredito una donna rubandole lo smartphone nei pressi di via Ventimiglia a Catania è stato bloccato da carabinieri del Nas. I militari, durante un servizio di controllo in esercizi commerciali, hanno visto la vittima a terra e in stato di agitazione per la rapina subita. Dopo aver assistito la donna i carabinieri hanno individuato e arrestato l’uomo che aveva con sé la refurtiva.

Condotto negli uffici del Nas, il rapinatore è stato riconosciuto dalla vittima: è un pregiudicato catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine con numerosi precedenti per reati analoghi e che era destinatario di una misura di sicurezza con libertà vigilata. Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato accompagnato in carcere in attesa di essere sottoposto a processo per direttissima.