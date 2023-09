Picchiano un giovane motociclista e postano il video: identificati, due denunce a Catania

Sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate in concorso i due giovani che la notte tra il 26 e il 27 agosto scorsi hanno aggredito e picchiato selvaggiamente un motociclista che passava in via Albertone Matteo, nella zona del Tondo Gioeni, a Catania. Nel video dell’aggressione, diventato virale sui social, si vede la giovane vittima che viene fatta cadere per terra e poi colpita con calci e pugni.

Grazie alla visione del filmato, gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno identificato i due autori della violenta aggressione: due incensurati catanesi di 23 e 20 anni. La giovane vittima ha riportato traumi contusivi multipli e si è reso necessario il suo trasferimento in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico.

La zona in cui si sono svolte le violenze è stata sottoposta a specifici controlli da poliziotti del commissariato Borgo Ognina, coadiuvati da pattuglie del reparto Prevenzione crimine Sicilia Orientale, che hanno identificato 167 persone e 88 veicoli, rilevando e sanzionando numerose violazioni al codice della strada. Controlli sono stati anche effettuati nei confronti di 16 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: un uomo è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari.