Incendio allo Iacovone di Taranto, curva sotto sequestro e stadio inagibile: a rischio Brindisi-Catania

La partita Brindisi-Catania in programma il 10 settembre allo stadio Iacovone di Taranto è a forte rischio. Dopo l'incendio divampato all'interno dell'impianto sportivo avvenuto domenica sera, al termine della partita Taranto-Foggia, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C, il settore ospiti dello stadio, la curva sud, è sotto sequestro e tutto lo stadio è stato dichiarato inagibile. La Procura ha aperto un’inchiesta coordinata dal sostituto Francesca Colaci e le indagini sono condotte dalla Polizia che sta visionando i filmati delle telecamere della videosorveglianza.

Il Brindisi al momento disputa le gare interne allo Iacovone perchè il Fanuzzi è chiuso per lavori di ristrutturazione. Ma adesso si rischia un rinvio della partita. Lo stadio di Taranto al momento è off limits e la decisione di inibirlo è stata presa in attesa di verificare se l’incendio ha provocato danni anche alle strutture delle altre parti dell’impianto sportivo. Quelle della curva sud hanno subito un’evidente deformazione: l'alta temperatura ha deformato alcune strutture portanti degli spalti in metallo e ha danneggiato e annerito anche le parti in calcestruzzo.

L’amministrazione comunale ha fatto sapere di aver avviato tutte le verifiche di natura amministrativa e gli uffici tecnici stanno quantificando i danni provocati dall’incendio. L'impianto è stato dichiarato inagibile nella sua totalità in via precauzionale e il provvedimento potrebbe essere rivisitato dopo eventuali sopralluoghi, almeno per consentire di disputare le gare di campionato anche se a porte chiuse.

Al momento tre gli scenari: la disputa della partita a porte chiuse, la scelta di un’altra sede o il rinvio a data da destinarsi. Brindisi e Catania, insieme ai sostenitori, attendono una decisione nelle prossime ore.