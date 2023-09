Giarre, appicca il fuoco a due abitazioni per dissidi familiari

Prima la lite coi parenti, poi l'incendio e la fuga nei campi. E' stato individuato dalle forze dell'ordine il presunto autore di un incendio avvenuto a Sant'Alfio, vicino Giarre, nel Catanese. Le fiamme, di cui è stata accertata la matrice dolosa, hanno distrutto il piano terra di un'abitazione al piano terra e gran parte del primo piano di una palazzina in via Umberto, nel centro del paese.

Al momento dell’incendio in casa non c’era nessuno, ma per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri che hanno rintracciato in un campo incolto non molto distante l'uomo che avrebbe appiccato le fiamme in seguito a dissidi familiari. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.