Aveva quasi 5 chili di cocaina in casa, un 27enne arrestato al villaggio Ippocampo di mare

Un 27enne è stato arrestato dalla polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti, durante un’operazione antidroga che ha portato al sequestro complessivo di 4,8 chilogrammi di cocaina e di materiale idoneo per confezionare dosi.

La droga è stata trovata da agenti delle Volanti della Questura in un appartamento di una palazzina del villaggio Ippocampo di mare al cui interno c’erano cinque persone, compreso il proprietario, un 27ennne incensurato. Quest’ultimo è stato condotto in Questura e dichiarato in stato di arresto. Dopo le formalità di rito l’uomo posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.