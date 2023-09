Incidente tra due auto sulla Catania-Messina: un ferito, traffico in tilt

Continua la lunga scia di incidenti stradali in Sicilia. Nello scontro tra due veicoli sull'autostrada A18 Catania-Messina un automobilista è rimasto ferito: lo schianto è avvenuto poco prima dello svincolo per Giarre, nel Catanese.

L'impatto si è rivelato violento e ha reso necessario l'intervento dell'Anas, della polizia stradale e dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale.

Per permettere l'arrivo dei soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico e la circolazione è andata in tilt in direzione del cpaoluogo etneo, con lunghe code verso i caselli. In base a una prima ricostruzione una delle due auto coinvolte sarebbe stata in fase di sorpasso. Le indagini per accertare con esattezza la dinamica dell'incidente sono in corso.