Paura la scorsa notte a Paternò. Un bancomat di uno sportello Unicredit in via Nicolosi è stato parzialmente distrutto da un petardo.

I danni non sono stati rilevanti e non sono stati rubati soldi, ma il "botto" è stato sentito dai residenti, che hanno chiamato i carabinieri della stazione locale, che stanno indagando. Secondo quanto ricostruito, dovrebbe trattarsi di un atto vandalico e non di un tentativo di rapina.

foto tratta da Video Star