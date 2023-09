Incidente a Caltagirone, scontro frontale tra due auto: muore settantanovenne

Incidente mortale a Caltagirone. A scontrarsi, lungo la strada provinciale 34, poco dopo le 8 di questa mattina, due automobili, una Nissan station-wagon e una Peugeot. Nell'impatto, che è stato molto forte, ha perso al vita un settantanovenne che è rimasto intrappolato tra le lamiere della Nissan.

Gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e anche l'elisoccorso, ma per il 79enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ferita una giovane donna che dopo le prime cure del caso è stata trasportata presso l'ospedale di Caltagirone. Non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Caltagirone, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto dalle lamiere il corpo del 79enne che era già morto. Secondo una prima ricostruzione, il 79enne potrebbe avere accusato un malore mentre era alla guida.

Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore anche per consentire i soccorsi e di acquisire tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.