Incendio vicino all'aeroporto di Catania, per il fumo voli dirottati a Comiso, Palermo e Lamezia Terme

Un incendio è divampato fuori dall’area dell’aeroporto di Catania e ha costretto lo scalo a dirottare alcuni voli in arrivo a Fontanarossa e a sospendere le partenze a causa del fumo che avrebbe potuto creare disturbo alla navigazione. Le partenze sono riprese poco dopo e alle 16.30 l’aeroporto è tornato alla piena operatività. Sono stati 11 i voli in arrivo nell’aeroporto di Catania dirottati - a Palermo ed in altri scali - in seguito all’incendio.

Dalle 14,45 di oggi diversi voli hanno accumulato dei ritardi nelle partenze, dovuti all’incendio che si è sviluppato in via Passo del Fico, in prossimità dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Ma anche per gli arrivi ci sono stati dei disagi a partire dalle 14,30. I voli provenienti da Roma Fiumicino nella fascia oraria dell'incendio, delle compagnie Ita Airways, Klm, Delta Airlines, Tarom, Air Portugal e Air Europa sono stati fatti atterrare a Comiso, aeroporto in cui è atterrato anche il volo della China Airlines. Quattro voli, quelli di Easyjet Eurowings e Wizzair, provenienti rispettivamente da Parigi, Cologna e Venezia sono stati dirottati a Palermo, come il volo Danish air proveniente da Lampedusa. I voli Ryanair provenienti da Bari e da Milano sono stati entrambi dirottati a Lamezia Terme.

I vigili del fuoco precisano che sì è trattato di un incendio di vegetazione (macchia mediterranea) e sterpaglie sullo Stradale Passo del Fico, in prossimità del Maas. Oltre ai vigili del fuoco di Catania e Paternò, è intervenuto un elicottero del corpo forestale della Regione Siciliana.