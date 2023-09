Giarre, nasconde 800 grammi di marijuana in casa: scattano gli arresti domiciliari

Ottocento grammi di marijuana ed un bilancino elettronico sono stati sequestrati dai carabinieri di Giarre nell’abitazione di un 46enne, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’abitazione, che si trova in via Arciprete Patanè, è stata controllata dopo che l’uomo è stato trovato a casa di un pregiudicato ventinovenne nel corso di un controllo.

Il 46enne è stato posto invece a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari. È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga era nascosta in un’intercapedine della controsoffittatura in cartongesso del corridoio. I militari dell’Arma hanno rinvenuto due contenitori cilindrici contenenti complessivamente quasi 800 grammi di marijuana, un bilancino elettronico, nonché alcuni grammi della medesima sostanza stupefacente custodita all’interno di un mobile della stanza da letto.