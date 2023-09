Muore a 57 anni dopo l'anestesia al Garibaldi di Catania: sequestrata la salma

Su ordine della procura catanese è stata sequestrata la salma di Maria Grazia Fiore, una signora di 57 anni, di Scicli, morta due giorni fa all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania in seguito a shock anafilattico conseguente alla somministrazione dell’anestesia.

Il figlio, tramite il suo legale, ha sporto denuncia in questura a Catania e la polizia ha provveduto al sequestro della cartella clinica. La signora Fiore doveva sottoporsi a un intervento alla tiroide. Da quel che si apprende, in passato per ben tre volte Maria Grazia era stata sottoposta ad anestesia senza accusare problemi. Il 26 settembre invece l’anestesia si è rivelata letale. Sarà nominato un medico legale incaricato dell’autopsia.