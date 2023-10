Catania, incidente tra un camion e un'autobotte: un ferito e traffico in tilt

Incidente stradale sulla tangenziale di Catania tra due mezzi pesanti. L'impatto tra un'autobotte e un camion i è verificato nel tratto tra Misterbianco e San Giorgio, in direzione della città etnea e ha provocato un ferito e fortissimi rallentamenti al traffico. Ad avere la peggio il conducente del camion: l'impatto è stato molto violento e per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale San Marco. Illeso l'uomo che guidava l'autobotte. In attesa dei soccorsi e dei rilievi eseguiti dalla polizia stradale si sono create lunghe cose: gli automobilisti sono rimasti imbottigliati nel traffico per quasi due ore.

Pesanti ripercussioni fino alla strada statale 121, con rallentamenti iniziati dallo svincolo di Piano Tavola, in direzione Catania. In corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto. Pochi giorni fa due incidenti, avvenuti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, hanno mandato in tilt la circolazione sulla tangenziale: nel primo caso, il sinistro ha coinvolto tre auto vicino allo svincolo per Misterbianco, il secondo scontro si è verificato vicino a San Giovanni Galermo, dove sono rimasti coinvolti due mezzi.