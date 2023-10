Adrano, donna picchiata e colpita con una pietra dal marito: è in prognosi riservata

Prima i pugni in faccia, poi ha afferrato una grossa pietra e ha colpito la moglie alla testa. La vittima è una donna di Adrano, in provincia di Catania, che da tempo avrebbe subito la violenza del marito, un 43enne fermato dai carabinieri dopo l'ennesima aggressione. L'uomo non si è fermato nemmeno davanti agli occhi della figlia, ancora minorenne: si è scagliato contro la moglie al punto da provocare una profonda ferita e facendole perdere i sensi.

Nell'appartamento della coppia sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia: la donna è stata trasportata con codice rosso all'ospedale di Biancavilla, dove è stata ricoverata con prognosi riservata. Nel frattempo il marito ha tentato di scappare, ma gli agenti l'hanno rintracciato nelle vicinanze poco dopo. L'uomo ha già dei precedenti per reati contro il patrimonio e una serie di truffe. E' stato trasferito in carcere in attesa della convalida dell'arresto.

La scorsa settimana un episodio simile si è verificato a Siracusa, dove un uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale ai danni della moglie. La donna in più occasioni è stata picchiata e costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà. Dopo le indagini, l'uomo è stato arrestato e ora si trova nel carcere Cavadonna di Siracusa.