Giarre, due auto distrutte dalle fiamme: indagini

Un incendio di origine dolosa ha distrutto quasi completamente due automobili nel popolare quartiere del vecchio ospedale di Giarre. L'incendio, secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto, è avvenuto intorno alle 5.40 di stamani.

A chiedere l'intervento dei pompieri, i residenti della zona allarmati dall'odore pungente del denso fumo sprigionatosi dalle autovetture e dallo scoppio dei pneumatici. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Giarre, che hanno acquisito del telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali del quartiere.

Da quanto è stato possibile apprendere dalle immagini si vedrebbe chiaramente in azione una persona con il volto coperto da un casco, cospargere benzina e dare fuoco a una delle auto, una Fiat Grande Punto, risultata di proprietà di un muratore di origine rumena. L'auto era regolarmente posteggiata in via Luigi Orlando all'altezza del civico 92. Le fiamme si sono subito levate altissime propagandosi ad un'altra auto posteggiata proprio dietro la punto, una Ford Fiesta, proprietà di un noto attore giarrese.

Dalle immagini, al vaglio dei militari dell'Arma per cercare di dare un volto al piromane, emergerebbe la precisa volontà dell'uomo di danneggiare l'auto del muratore rumeno, ascoltato dai carabinieri per capire il movente. L'incendiario infatti posteggiata poco distante uno scooter, con una bottiglia di liquido infiammabile in mano ha cosparso il cofano della Punto e poi appiccato il fuoco.