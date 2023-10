A Caltagirone è stato trovato il cadavere di uomo di 50 anni all'interno della propria abitazione. L'uomo, a quanto pare, era morto da qualche giorno. Avviate le indagini dalla polizia, sul posto anche la Scientifica.

L'uomo viveva da solo nella propria modesta dimora, in via Scollo. Son arrivati anche i sanitari del 118, che hanno soltanto potuto constatare il decesso. Al momento, si ignorano le cause della morte.