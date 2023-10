Catania, scontro tra uno scooter e un suv: grave uno studente di 17 anni

Incidente in via Passo Gravina a Catania. Sono rimasti coinvolti uno scooter e un suv: a bordo del mezzo a due ruote si trovava un ragazzo di diciassette anni che è rimasto ferito. L'impatto si è infatti rivelato violentissimo. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale.

Il giovane, uno studente dell'istituto Enrico Fermi, è stato trasportato in ospedale con codice rosso. In base a una prima ricostruzione, il ragazzo stava percorrendo una salita quando è avvenuto lo scontro con il suv, ma la dinamica dell'impatto è ancora tutta da accertare. L'incidente ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico, con lunghe code fino a Mascalucia. Le indagini sono in corso.