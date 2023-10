Zona industriale di Catania, incendio nell'area di un'impresa di autodemolizioni

Un incendio è divampato in un’area nei pressi della Strada Prima della zona industriale di Catania, in via Francesco Giovanni Chiavetta.

Secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, infatti, a prendere fuoco sarebbe stato un terreno appartenente a una ditta di autodemolizioni che si occupa di raccolta metalli.

Le fiamme hanno iniziato a divampare poco prima delle 11 di questa mattina (10 ottobre) e l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Catania Sud, di Palagonia, di Paternò e della sede centrale, dalla quale sono giunte pure delle autobotti, era ancora in corso alle 18 del pomeriggio. Le cause del rogo sono ancora da accertare, al momento non si ha notizia di danni a persone.