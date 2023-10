Incidente lungo la statale Paternò-Catania, auto contro il muro: muore a 22 anni, ferito l'amico

Nuovo incidente mortale sulle strade siciliane, ieri (12 ottobre), dopo le 21, lungo la statale 121, la Paternò-Catania. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni di Adrano, Nicolò Torrisi. Un'auto, una Renault Megane, con due persone a bordo, un 23enne alla guida e Torrisi seduto accanto, mentre procedeva in direzione del capoluogo etneo e in territorio di Belpasso, è finita fuori strada. Secondo la prima ricostruzione, la vettura ha urtato prima il guardrail che costeggia la carreggiata e, poi, si è schiantata sul muro in cemento del cavalcavia.

Un impatto molto forte: il corpo del ventiduenne è stato sbalzato dalla vettura. Il giovane è finito così sull’asfalto. È morto sul colpo, mentre l'amico che era alla guida è rimasto ferito. Sul posto è giunta un'ambulanza, assieme ai carabinieri della stazione di Motta Sant’Anastasia e del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, ai vigili del fuoco e agli uomini dell’Anas. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare la morte del passeggero, mentre il giovane che era alla guida è stato trasportato all'ospedale San Marco di Catania.

Le forze dell'ordine hanno compiuto tutti i rilievi del caso e la strada è stata momentaneamente chiusa per permettere i soccorsi. Da una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente. L'incidente è avvenuto a pochi metri da quello della scorsa domenica, quando a rimanere gravemente ferito è stato un carabiniere della stazione di Santa Maria di Licodia, travolto da un’auto mentre era impegnato a compiere i rilievi di un altro incidente stradale, nel quale si erano registrati 4 feriti. Il militare è ricoverato in prognosi riservata al San Marco e le sue condizioni sono gravi.