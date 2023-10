Caltagirone, perde il controllo e l'auto si incastra nel guardrail: due feriti sulla statale

Incidente stradale sulla statale 417 Catania-Gela. Il conducente di una Fiat Seicento ha perso il controllo del mezzo ed è finito con l'auto contro il guardrail. Il mezzo è rimasto incastrato nell'intercapedine della barriera stradale, quasi in posizione verticale. L'impatto si è verificato poco prima dello svincolo di Grammichele, nel territorio di Caltagirone.

L'uomo che era alla guida dell'auto e il suo passeggero sono rimasti feriti e per loro è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Sono stati trasportati all'ospedale Gravina di Caltagirone, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri del nucleo radiomobile e il personale dell'Anas che ha messo in sicurezza il guardrail.

Sulla statale si sono registrati rallentamenti al traffico. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, ma in base ai primi accertamenti non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.