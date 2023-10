Incidente sull'autostrada Messina-Catania tra un carro funebre e un furgone: traffico paralizzato

Incidente sull'autostrada A18 Messina-Catania, in direzione della città etnea. Sono rimasti coinvolti un furgone e un carro funebre. L'impatto tra i due mezzi, avvenuto al chilomtero 63+800, non ha provocato feriti, ma il traffico ha subito fortissimi rallentamenti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Il Cas, Consorzio autostrade siciliane, precisa che si registrano code per oltre due chilometri verso Catania, nel tratto compreso Giarre e Acireale. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate per precauzione le ambulanze del 118. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità. In corso i rilievi per ricostruire con esatezza la dinamica dell'impatto.