Ambulanti irregolari e musica fino a tarda notte, oltre cento multe in centro a Catania

A Catania più di cento multe nei confronti di ambulanti abusivi e per la musica oltre i limiti in alcuni locali in centro. Una serie di controlli portati a termine dalla polizia municipale, il bilancio è di 82 verbali amministrativi nei confronti di 48 commercianti per un importo complessivo di oltre 30mila euro; altre 32 contravvenzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e sei per aver prodotto musica oltre l’orario consentito.

Particolare attenzione al contrasto degli ambulanti irregolari in viale Mario Rapisardi, via Battello, via Passo Gravina, corso Indipendenza, piazza Stesicoro, piazza Lincoln, piazza Cavour, via Antoniotto Usodimare, via Etnea e piazza Giovanni Verga. Alla fine dei controlli sanzionati 20 venditori di prodotti ortofrutticoli, ai quali sono state contestate 41 irregolarità e, in 17 casi, disposto il sequestro della merce. I prodotti sono poi stati devoluti in beneficenza.

In particolare, nel fine settimana, nei pressi dell’area destinata al mercatino delle pulci di San Giuseppe La Rena, controlli a tappeto nei confronti dei tanti operatori irregolari che ogni fine settimana occupano il suolo pubblico della zona senza alcuna autorizzazione. In questo caso sono stati effettuati sette sequestri amministrativi ed elevanti 12 verbali.

Polizia municipale al lavoro anche sul versante delle attività commerciali in via San Paolo, via Cesare Beccaria, piazza dei Martiri, via Vincenzo Monti, piazza Mazzini, via Garibaldi, largo Rosolino Pilo, via Di Sangiuliano, via Castello Ursino, via Canfora, via Auteri, piazza Federico di Svevia, via Sant’Orsola, via Pulvirenti, via La Piana, via Musumeci e via San Gaetano alla Grotta. Sanzionati in questo caso con 32 verbali, 21 commercianti per occupazione abusiva di suolo pubblico, con tavoli, sedie e attrezzature.

Sono proseguiti inoltre i servizi mirati alla verifica del rispetto delle regole in materia di immissioni sonore e di cessazione delle emissioni musicali a mezzanotte: in corso Italia, via Alfonzetti, piazza Manganelli, via Di Sangiuliano e presso il Borghetto Europa, sono stati multati i titolari di sei attività commerciali per aver "prodotto emissioni sonore oltre l’orario consentito".