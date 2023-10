Scordia, cade da un'altezza di 4 metri mentre raccoglie olive: un uomo in gravi condizioni

È caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre raccoglieva le olive nel terreno di sua proprietà, in via Berlinguer a Scordia. Ha perso l'equilibrio ed è rimasto gravemente ferito un uomo di ottantant'anni per il quale è stato necessario il trasporto in codice rosso in ospedale. A lanciare l'allarme è stata la moglie, sul posto sono arrivati i sanitari del 118: le sue condizioni si sono subito rivelate gravi, visto che nell'impatto l'anziano avrebbe battuto la testa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Marco di Catania.

Si tratta dell'ennesimo incidente durante la raccolta delle olive, nelle ultime settimane. In provincia di Ragusa se ne sono verificati due a distanza di poco tempo, uno si è rivelato mortale. Un uomo di 73 anni ha infatti perso la vita in un podere di contrada Arizza, tra Donnalucata e Cava d'Aliga, a Scicli. In questo caso, a non lasciargli scampo è stato un tondino di ferro sul quale è caduto dopo avere perso l'equilibrio.