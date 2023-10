Pesca illegale a Catania, 50 mila euro di sanzioni dalla Guardia Costiera

Sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 50.000 euro e più di una tonnellata di pescato sequestrati costituiscono il bilancio di una operazione complessa, denominata «Alalonga 2023», dedicata alla vigilanza in mare e lungo l’intera filiera ittica della Sicilia Orientale finalizzata alla tutela della risorsa ittica e al contrasto della pesca illegale, coordinata, portata a compimento in questi giorni dal Centro Controllo Area Pesca della Direzione marittima di Catania.

ll pescato sequestrato, dopo gli accertamenti sanitari a cura dei veterinari delle Asp locali, è stato destinato ad istituti caritatevoli e di beneficienza.

Particolarmente rilevante è stata l’attività condotta dai militari della Guardia costiera di Catania, che hanno disposto il sequestro di una rete da pesca a strascico difforme dalle vigenti regolamentazioni comunitari e nazionali trovata a bordo di un motopeschereccio nel porto di Catania. I militari inoltre hanno intercettato nel Catanese un furgone refrigerato con circa 530 chili di pescato - alacee e pesci spada - privo di documentazione sulla tracciabilità del prodotto, sche è stato sottoposto a sequestro.