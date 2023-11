Catania, la mancata precedenza e l'aggressione: conducente di un autobus preso a schiaffi

Un nuovo episodio di violenza nei confronti di un conducente di un autobus a Catania. L'aggressione è avvenuta in via Aurora, dove un motociclista ha schiaffeggiato il dipendente dell'Amts in seguito a una precedenza non rispettata.

Prima la discussione accesa in strada, poi la violenza fisica: ha affiancato l'autobus, temporaneamente fermo e attraverso il finestrino aperto ha schiaffeggiato l'autista e poi ha colpito con un pugno il retrovisore della vettura, mandandolo in frantumi. Il motociclista si è poi allontanato facendo perdere le sue tracce, ma la vittima, che è stata trasportata al pronto soccorso, ha lanciato l'allarme e ha fatto scattare le ricerche, permettendo alla polizia di rintracciare l'aggressore.

Quest'ultimo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Poche settiman fa un episodio simile: un altro autista Amts è stato aggredito da un giovane a bordo di uno scooter e in quella occasione è anche stato esploso un colpo di pistola.