Tenta di rubare in un'auto a Catania, ma i proprietari lo scoprono e lo denunciano

Una coppia a Catania riconosce per strada chi avrebbe poco prima mandato in frantumi il finestrino della Volkswagen Golf per rubare monetine ed effetti personali e tra il proprietario dell’auto e il presunto ladro, un tunisino di 44 anni, nasce una zuffa interrotta solo dai carabinieri, che ora hanno denunciato l’extracomunitario per furto aggravato e lesioni personali. L’uomo proprietario dell’auto ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso per lievi lesioni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, lo straniero ha mandato in frantumi il finestrino dell’auto parcheggiata in via Cristoforo Colombo per poi fuggire all’attivazione dell’allarme. La coppia ha poi visionato le immagini registrate dalle telecamere di un bar vicino ed ha notato un giovane in tuta blu e maglietta bianca con un cappellino che cercava di entrare nella vettura, per poi scappare. Le vittime hanno poi deciso di andare a denunciare l’accaduto ai carabinieri della stazione di piazza Dante ma lungo il tragitto hanno riconosciuto il giovane.