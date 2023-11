Scontro frontale a Belpasso, tre persone ferite in un incidente stradale

Ancora incidenti in Sicilia. Dopo la drammatica notte con due persone morte in altrettanti incidenti tra Castelvetrano e Scicli, un altro violento scontro frontale si è verificato questa mattina lungo la strada che da Belpasso conduce a Piano Tavola, in provincia di Catania.

Due le auto coinvolte. Tre i feriti. Si tratta di un anziano, che viaggiava su un'utilitaria, e due giovani che erano nell’altra autovettura. Sono tutti rimasti feriti e trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Indagini da parte dei carabinieri della stazione di Belpasso.

Foto di Franco Assenza