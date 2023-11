Paternò, sospiro di sollievo per i genitori del tredicenne scomparso: è stato ritrovato a Enna e sta bene

Sono state ore di angoscia a Paternò, ma la famiglia di un tredicenne di cui si erano perse le tracce può adesso tirare un sospiro di sollievo. Il giovane Nunzio si era infatti allontanato dalla sua abitazione, a bordo di una moto arancione senza targa, e non aveva più fatto rientro a casa: i genitori stamattina, martedì 7 novembre, non lo avevano trovato nel suo letto. Non aveva con sé il telefono, impossibile mettersi in contatto con lui.

Il padre e la madre. in preda alla paura, hanno avvisato subito i carabinieri che hanno avviato le ricerche e passato al setaccio il territorio per tutta la mattina. Dopo alcune ore la buona notizia: il tredicenne è stato rintracciato e sta bene.

"Rintracciato. E' in ottime condizioni", hanno fatto sapere i militari. Il ragazzo si trovava ad Enna. Anche il sindaco di Paternò, Nino Naso aveva lanciato un appello sui social per ritrovarlo. Nelle ricerche sono stati impegnati anche i vigili del fuoco, la protezione civile e un elicottero.