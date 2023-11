Randazzo, incendio distrugge un appartamento: una donna e il suo gatto messi in salvo

Momenti di paura in via Virgilio a Randazzo per un incendio divampato nell'appartamento di una donna. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano di una palazzina e nel giro di pochi minuti si sono diffuse in tutta l'abitazione, andata completamente distrutta. Alcuni residenti della zona hanno lanciato l'allarme dopo avere notato il fumo che aveva ormai raggunto la strada: sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.

La donna è stata messa in salvo e affidata alle cure dei sanitari del 118 per i sintomi di una intossicazione da fumo. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare anche il gatto della donna, che era rimasto intrappolata in una delle stanze avvolte dalle fiamme. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, ma tra le prime ipotesi c'è un cortocircuito.

Pochi giorni fa si è sfiorata la tragedia a Comiso, in provincia di Ragusa. Un incendio è divampato in un appartamento di via Garcia Lorca. L’allarme è scattato intorno alle 3,30 del mattino. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti che si sono occupati di mettere in sicurezza tutti gli occupanti dell’abitazione, dove c'erano anche dei bambini, insieme al padre e alla madre.