Coppia travolta mentre attraversa la strada a Catania, muore una ragazza di 18 anni: allarme sicurezza

Una ragazza di appena 18 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in viale Andrea Doria, a Catania. La giovane stava attraversando in un tratto della circonvallazione, non lontano dal Policlinico. Con lei c'era anche un ragazzo.

Secondo la prima ricostruzione, la coppia è stata investita da uno scooter, la ragazza poi è stata colpita anche da un'auto che sopraggiungeva. La diciottenne è morta e il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è andata la polizia municipale.

L’incidente ha riportato alla luce il tema della sicurezza sulla circonvallazione. «Siamo distrutti! Poche ore fa - si legge in un post sulla pagina Facebook di “Lungomare Liberato” - una ragazza è stata uccisa a Catania mentre attraversava le strisce pedonali della circonvallazione all'altezza del rifornimento di benzina di fronte alla cittadella, l'attraversamento accanto a quello in cui perse la vita, nello stesso modo, lo studente Danilo Di Majo. Dopo quel tragico incidente l'amministrazione comunale fece rialzare leggermente gli attraversamenti pedonali della cittadella. Sfortunatamente, a seguito dei recenti lavori per il rifacimento dell'asfalto, l'attraversamento rialzato è stato follemente eliminato. Senza alcun rialzamento e con l'asfalto in perfette condizioni, i veicoli adesso corrono più velocemente di prima e non si fermano nelle strisce pedonali».