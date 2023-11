Biancavilla, cade dalle scale di casa: muore un uomo di 45 anni

È stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime ed è deceduto poco dopo. Tragedia a Biancavilla, dove un uomo di 45 anni ha perso la vita in seguito a un incidente domestico: A.N è caduto dalle scale della sua abitazione e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. I medici hanno cercato in ogni modo di salvarlo, ma ogni tentativo è caduto nel vuoto.

Una notizia che ha gettato nello sconforto la comunità di Biancavilla, dove in tanti conoscevano il 45enne, che lascia due figli. «Caro amico mio - scrive sui social Giovanni - non meritavi questa fine. Siamo tutti sconvolti, non ti dimenticheremo mai». Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Pochi mesi fa anche una donna è rimasta vittima di un incidente simile: a Monreale un'anziana ha perso la vita a Monreale, nel Palermitano. Anche in questo caso i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarla.