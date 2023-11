Un ciclista è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Caltagirone, nei pressi della seconda rotatoria di via Cristoforo Colombo, in uscita dal centro abitato.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista si sarebbe scontrato con un automobilista, ma non è esclusa l’ipotesi di una caduta accidentale. L'uomo è stato trasportato in ospedale, la prognosi sarebbe riservata ma non sembrerebbe in pericolo di vita.