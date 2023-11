Presunti omessi versamenti, il Tribunale di Catania assolve Buttafuoco

Il Tribunale di Catania ha assolto Pietrangelo Buttafuoco, con la formula perché il fatto non sussiste, dall’accusa di omessi versamenti di ritenute dell’anno 2011 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta in qualità di rappresentante legale del teatro Stabile, di cui è stato presidente dal 2007 al 2012.

Il legale e cugino del neo presidente della Biennale di Venezia, Pierfrancesco Buttafuoco, si è detto «felice del risultato» auspicando che «Minerva, dea della Giustizia, sollevi più spesso la benda,

salvando i giusti e gli artisti».