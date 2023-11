Biancavilla, ruba per due giorni nello stesso supermercato: denunciata

Una giovane di 29 anni è stata denunciata dai carabinieri di Biancavilla per due furti commessi in due giorni in un supermercato. I militari dell’Arma l'hanno bloccata all’uscita dal supermercato, su segnalazione degli addetti di vigilanza. La donna è stata sorpresa in possesso di 17 scatolette di tonno, due delle quali in formato maxi, e una confezione di praline di cioccolata. Dalla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, è stato possibile notare che il giorno prima la stessa ventinovenne aveva nascosto in una borsa quattro bottiglie di gin, 15 confezioni di carne in scatola e 11 di tonno. La donna è stata denunciata per furto, aggravato dall’avere tolto da alcuni prodotti le placche antitaccheggio.