Catania, una segnalazione fa scattare l'allarme a Librino: «Hanno sparato con una pistola»

«Qualcuno ha sparato dei colpi di pistola». È stata questa la segnalazione di un cittadino che ha fatto scattare l'allarme nel quartiere di Librino a Catania, con l'arrivo delle volanti della polizia e degli uomini della Scientifica che hanno subito avviato le indagini. La telefonata giunte alla polizia nel pomeriggio di oggi, 17 novembre, ha dato vita a un giallo in una delle zone della città in cui la tensione resta alta.

La segnalazione indicava come luogo della sparatoria viale Castagnola, dove sono in corso gli accertamenti. In base a quanto riferito, la persona presa di mira si sarebbe allontanata facendo perdere le proprie tracce, ma in base a un primo sopralluogo della polizia, sul posto non sono stati individuati bossoli, né tracce ematiche. Al lavoro anche la squadra mobile che sta passando al setaccio la zona per trovare riscontri e rintracciare chi avrebbe impugnato l'arma.

Le ispezioni sono ancora in corso, così come le verifiche negli ospedali dove bisognerà accertare l'eventuale presenza di feriti per colpi d'arma da fuoco. I poliziotti stanno anche ascoltando alcuni residenti.