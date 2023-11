Due incidenti sulla Messina-Catania: cinque feriti, traffico paralizzato per due ore

Due incidenti in pochi minuti hanno mandato in tilt l'autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto tra Giarre ed Acireale. È di cinque feriti in totale il bilancio degli scontri: nel primo sono rimasti coinvolti tre mezzi, ovvero due auto e un furgoncino. Sono stati trasportati in ospedale i passeggeri delle due macchine.

Atre tre persone sono state soccorse dai sanitari del 118 in seguito al tamponamento tra altri tre veicoli. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dai mezzi, diventati un groviglio di lamiere in seguito ai violenti impatti. I feriti sono stati trasportato al pronto soccorso di Acireale.

Sul luogo degli incidenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire le dinamiche. Lungo l'autostrada si sono formate lunghe code, si sono registrati fortissimi rallentamenti e la circolazione è tornata alla normalità soltanto dopo due ore, dopo la rimozione dei mezzi dalle carreggiate.