San Giovanni La Punta, con la minicar finisce contro un muro: ferita una quattordicenne

Ha perso il controllo della sua minicar ed è finita contro un muro. L'incidente stradale si è verificato in via delle Sciare a San Giovanni La Punta, dove una quattordicenne che abita a Scordia è rimasta ferita. L'impatto si è rivelato molto violento, al punto da danneggiare anche un tubo dell'impianto stradale del metano.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la conducente del mezzo all'ospedale San Marco di Catania, dove sono in corso tutti gli accertamenti per valutare le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e hanno avviato le operazioni per la rimozione dell'auto.

Gli uomini dell'Infortunistica della polizia municipale hanno invece effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare le cause dell'incidente, dopo il quale in tutta la zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico. La viabilità è tornata alla normalità soltanto al termine dei sopralluoghi degli agenti.