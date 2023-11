Incidente fra tre auto sulla Statale 121: traffico bloccato verso Catania

Una mattinata di passione per gli automobilisti sulla strada statale 121, in direzione di Catania. Un incidente si è verificato nel territorio di Motta Sant'Anastasia, poco prima dell'uscita di Misterbianco. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e gli operatori dell'Anas.

In attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata si sono registrati fortissimi rallentamenti al traffico, con lunghe code in direzione della città etnea. Si tratta dell'ennesimo incidente in pochi giorni sulla statale: la scorsa settimana in un altro scontro sono rimaste coinvolte due auto all'altezza di contrada Rinazza, nel territorio di Biancavilla.

In quel caso due persone sono rimaste ferite. I primi di novembre, invece, si è verificato lo schianto tra un'utilitaria e il furgone guidato da un uomo di 59 anni. Sia lui che il conducente dlel'auto hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale.