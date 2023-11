Armi bianche e munizioni in casa, due giovani denunciati a Castiglione di Sicilia. C'era anche una balestra - IL VIDEO

Un arsenale di armi bianche, tra le quali una balestra, è stato scoperto dai carabinieri a Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, nell’abitazione di un giovane di 19 anni, che viveva con la madre e la sorella. In casa di un suo amico di 22 anni i militari hanno sequestrato due cartucce a pallini calibro 12 che il giovane non aveva motivo di tenere a casa. I due sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi. Uno dei due deve anche rispondere del possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli oltre che il possesso ingiustificato di valori.

In casa del diciannovenne i militari hanno sequestrato anche una sciabola con una lama lunga 89 centimetri, tre spade con lame lunghe rispettivamente 21,19 e 21 centimetri, un metal detector, 51 monete di presumibile interesse storico-archeologico, due proiettili per una pistola calibro 45 web, un pugnale da sub con una lama lunga 10 centimetri, due ricetrasmittenti e una pistola scacciacani. Nascosti su un armadio c’erano anche un paio di manette e diversi gradi in plastica e in metallo della polizia penitenziaria.